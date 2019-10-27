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فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أن الريدز بات أصبح قوة من الفريق الذي أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثاني وحصد لقب دوري الأبطال.

وأكد فيرمينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قدرة ليفربول على تحديد مصيره في التتويج باللقب هذا الموسم في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ويستعد لاستقبال توتنهام اليوم على ملعب أنفيلد، قبل مواجهة حاملة اللقب مانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
وقال: "أرى أن فريقنا الحالي أقوى من الموسم الماضي، عندما أنظر حولي، أرى النسخة الأقوى".
تأثير دوري الأبطال
وأضاف: "ساعدنا التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث أظهر لنا ذلك اللقب مستوانا، أما هذا العام، يمكنني القول إننا تطورنا أكثر، وأملك شعورا إيجابيا للغاية حول الموسم".
وربما هذه هي الرسالة التي ترغب جماهير ليفربول في الاستماع إليها، بعد 30 عامًا دون التتويج بلقب الدوري، ومن الممكن أن يساهم الفوز اليوم على توتنهام في رفع الروح المعنوية للفريق والاقتراب من حلم التتويج بلقب الدوري خطوة جديدة.
وعن ذلك علق فيرمينو: "سيظهر الفوز على توتنهام مرة أخرى إيماننا بأن هذا العام سيكون عامنا في الدوري الإنجليزي، ولكن علينا التعامل بحذر، في هذه اللحظة نحن في المقدمة ونلعب بصورة جيدة، ولكننا لم نفز بأي شيء بعد، وبالتالي نحن نتمتع بالتفاؤل بالطبع، ولكن علينا مواصلة العمل مباراة بمباراة".
وتابع: "التفكير في المستقبل لا يستحق كل هذا العناء، تعلمت ذلك منذ مدة في إنجلترا، أي شيء من الممكن أن يحدث، فخسارة نقطتين أو 3 نقاط قد تؤدي إلى ضياع اللقب".
فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي




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