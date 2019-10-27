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نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير الشتات .  وأعلن مكتب رئيس الحكومة عن تولي نتنياهو هذا المنصب، ليرتفع بذلك عدد الحقائب الوزارية التي يشغلها إلى أربع.  وكان نتنياهو يتولى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، منذ إعفاء نافتالي بينيت في يونيو الماضي.  ويشغل نتنياهو أيضا حقيبتي "الدفاع" والصحة في الحكومة، علاوة على كونه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.
نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد




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