ورشات بعنوان مداخلات علاجيه برفقه الحيوانات في ثانويه سخنين للبنات - ام الفحم‎

ضمن الخطه الاستشاريه المدرسيه تم تنظيم سلسله ورشات من نوع مختلف للطالبات وللطاقم التعليمي من خلال تمرير ورشات برفقه الحيوانات قامت بتمرير الورشات دلال صعابنه وحنين محاميد ومن خلال الورشات تم التعرف من قرب على عده حيوانات اليفه كالارانب والكلب والهامستير والاسماك والببغاء..وتهدف هذه اللقاءات الى خلق فرصه للتعامل مع الحيوانات كطرف مؤثر، وتحفيز الطالبات والطاقم من التعبير عن إرادتهم ومخاوفهم وقلقهم، كما ويتيح العمل مع الحيوانات فرصة ممارسة الأشياء المحببة له، اذ ان الملامسه اللطيفة للحيوان تساهم في تهدئة الشخص ،وخلق طريقه تواصل ايجابيه والتي تنشا بين الشخص والحيوان نفسه وتساهم في تحسين نفسيه الطالبات وتم التعامل مع الحيوانات ويستخدم كوسيلة لإيجاد صلة، لغة مشتركة، وكيف انه عن طريق الحيوانات يمكن الوصول الى عالم الشخص الداخلي بسرعة مع تجاوز العقبات والصعوبات اضافه الى تمكن الطالبات وطاقم المعلمين من التعامل مع الحيوان ككائن صاحب إرادة وتفكير ومشاعر، وبالتالي يتمكن من التعبير عن عالم الانسان الداخلي وعن مكنون مشاعره وأحاسيسه،تفريغ الضغط، وتعزيز السلوك، وبناء القدرات، تعزيز الثقة بالنفس، القدره على الأخذ والعطاء ،الاهتمام بالآخرين، والقدرة على فهم واستيعاب حقائق الحياة.