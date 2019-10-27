ورشات بعنوان مداخلات علاجيه برفقه الحيوانات في ثانويه سخنين للبنات - ام الفحم‎

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في نهاية الأسبوع الماضي انتقلت دولة إسرائيل الى العمل بالتوقيت الشتوي, والظلام...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
شارك قرابة الـ 100 مسن ومسنة من مدينة ام الفحم بمسيرة الاجداد السنوية التي تنظم...
مع بداية تساقط الامطار وباجواء مميزة بسوق الناصرة القديم وبتنظيم من زاوية غادة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على تخليص عالق جراء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة...
انطلق قبل قليل اجتماع طارىء في مجلس محلي كفرقرع بمشاركة رئيس واعضاء المجلس المحلي...
علق الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان إضرابه عن الطعام بعد حصوله...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"اقدم مجهولون مساء الجمعة على اطلاق...
يبدأ غدًا طاقم عن النيابة العامة باشتراك المستشار القانوني للحكومة افيحاي...
اعتقلت الشرطة فجر الاحد 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم في الشجار العنيف مساء امس...