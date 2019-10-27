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في شتاء 2018-2019: أصيب ما يقارب 10000 شخص في حوادث الطرق ‎



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في نهاية الأسبوع الماضي انتقلت دولة إسرائيل الى العمل بالتوقيت الشتوي, والظلام يأتي مبكرا إلى جانب الأمطار التي تجعل الطرق سلسة وضبابية, وبرك المياه الضخمة على الطريق والقاتمة على مدار الساعة وهذا ما يميز موسم البرد خلال السنة. وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية تشير الى أنه في الشتاء الماضي (في شهري نوفمبر 2018 إلى مارس 2019) أصيب 9,317 شخصًا في حوادث الطرق.   توضح الأرقام أيضًا, أنه خلال هذه الأشهر, قتل 145 شخصًا في حوادث الطرق, وأصيب 931 شخصًا بجروح خطيرة. هذا يعني أنه خلال أشهر الشتاء الخمسة من العام الماضي يقتل كل يوم في المتوسط يقتل شخص في حادث طرق.   أكثر من نصف هؤلاء المصابين خلال أشهر الشتاء الماضية, أصيب 5,416 شخص في منطقة المدن. قتل 49 شخصا في المدن والبلدات وأصيب 549 بجروح خطيرة. إيرز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك يقول: يطلب من جميع الجهات المعنية في فصل الشتاء القيام بالاستعدادات اللازمة والخاصة على الطرق. يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق زيادة الوعي حول المخاطر الناجمة عن تغير الأحوال الجوية بما  ذلك زيادة الوعي حول القيادة الشتوية وتشجيع السائقين على إعداد سياراتهم للطرق الزلقة والمياه المتراكمة. في الوقت نفسه يجب على رؤساء السلطات الاستعداد قبل زيادة هطول الأمطار والاستثمار في تحسين البنى التحتية في الطرق في منطقة المدن, لإصلاح الحفر والعيوب القائمة على الطريق, والقيام بتنظيف قنوات الصرف ومنع الفيضانات وانهيار البنية التحتية مسبقا. من خلال الإستعداد المبكر المناسب, بمشاركة جميع القوى من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الشأن, يمكننا منع وقوع العديد من الحوادث والإصابات".  معظم الإصابات كانت في أم الفحم في الشتاء السابق من بين مدن المجتمع العربي:   في أم الفحم خلال أشهر الشتاء 2018-2019 أصيب 47 شخصًا في حوادث الطرق, منهم ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة.في الناصرة خلال أشهر الشتاء من عامي 2018-2019 أصيب 44 شخصًا في حوادث الطرق, مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح خطيرة. في باقة الغربية خلال أشهر الشتاء من عامي 2018-2019 أصيب 40 شخصًا في حوادث الطرق, منهم ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة.   في سخنين خلال أشهر الشتاء من عامي 2018-2019 أصيب 36 شخصًا في حوادث الطرق, منهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة.  في شفا عمرو خلال أشهر الشتاء من عامي 2018-2019 أصيب 23 شخصًا في حوادث الطرق, حيث أصيب شخص واحد بجروح خطيرة.كيفية التصرّف في الشتاء:   في فصل الشتاء يجب مواءمة وضع القيادة مع ظروف الطريق المتغيرة. رطوبة الطريق, مسافة التوقف الطويلة, هناك المزيد من ساعات الظلام, يصبح الطريق زلقا بسبب المزيج من الماء والزيت والغبار, مما يضعف قبضة الإطارات على الطريق. من أجل زيادة السلامة على الطرق حتى في أيام الشتاء الممطرة يوصى بإتباع القواعد التالية:إعداد السيارة :  في بداية فصل الشتاء, يجب عليك إجراء فحص للسيارة في المرائب المرخصة, وبعضها يقدم فحصًا شتويًا مجانيًا. يجب التأكد من أن البطارية والأضواء والفرامل سليمة وآمنة وجاهزة للسفر في ظروف الأمطار والطين. القيادة ببطء: يجب خفض سرعة سفرك بمقدار 10 كم في الساعة على الأقل وزيادة المسافة من المركبات التي أمامك.السماح بدخول الهواء : من المستحسن ترك فتحة في النافذة بحيث يدخل الهواء النقي ويمنع البخار والشعور بالتعب.تخطيط الطريق واللباس المناسب: يجب التخطيط لطريق السفر مقدمًا وارتداء ملابس خفيفة وليس ملابس ثقيلة ومرهقة.ضمان الرؤية: من المهم الحرص على تشغيل الأضواء على الطرق بين المدن ليلًا ونهارًا لأن الظروف المناخية الشتوية تجعل من الصعب رؤيتها. مصابيح الضباب:  في الأيام التي يوجد فيها ضباب من المهم تشغيل مصابيح مناسبة في جميع ساعات اليوم.سلامة الإطارات: يجب التأكد من أن إطارات السيارة سليمة غير بالية أو جافة وأن ضغط الهواء فيها سليم.سلامات المساحات : يجب التأكد من أن مساحات السيارة ليست جافة وأن هناك ماء في خزان المساحات.رؤية المشاة: ينصح المشاة بارتداء ملابس ذات الألوان الفاتحة  واستخدام عاكسات الضوء, قدر الإمكان, لتسهيل ملاحظتهم من قبل السائقين.





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