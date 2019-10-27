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تجديد في تصميم ساعة Bulova



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ماركة الساعات الأمريكية Bulova تطرح موديلاً جديداً لساعة Computron وتصميماً مميزاً.الموديل الجديد يعكس التجديد والتصميم المستقبلي ويدمج ستايلاً: لأول مرّة شاشة لد بدل ساعة رقمية. بضغطة زر واحدة في الموديل الجديد تمكن تمرير الشاشة لمنطقتي توقيت مختلفتين.السعر: 1750 - 1850 ش.متوفر في شبكة Jackie-o وفي موقع https://www.JACKIE-O.co.il 





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