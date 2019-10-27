الشاب, سامر, مخلص, فرح, من, كفرياسيف, يلتقي, لاعبي, منتخب, البرازيل, في, حيفا,

يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء الثلاثاء على استاد سامي عوفر بمدينة حيفا في مباراة سيشارك بها ابرز النجوم البرازيليين بينهم كاكا وفابينيو وريفالدو ورونالدينيو.

المنتخب البرازيلي وصل اليوم الى احد الفنادق بمدينة حيفا والتقى بهم هناك الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف الذي التقى مع اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي.