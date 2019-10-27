اضرار, جسيمة, جراء, احتراق, منزل, في, المكر,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:عملت طواقم اطفاء وانقاذ بمرافقة رافعة على اخماد حريق شبّ في منزل مكون من طابقين ببلدة المكر.

مركز الحريق كان في غرفة الجلوس بالطابق الاول من المبنى.



رجال الاطفاء اخمدوا النيران واخرجوا الدخان من المكان وتأكدوا من عدم وجود عالقين، ولم يبلغ عن اصابات، الا أن الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة.

يجرى تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.