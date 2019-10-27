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ام الفحم:100 مسن ومسنة يشاركون في مسيرة الاجداد السنوية



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شارك قرابة الـ 100 مسن ومسنة من مدينة ام الفحم بمسيرة الاجداد السنوية التي تنظم بمدينة ام الفحم.


حيث كانت التجمع لانطلاقة المسيرة بمنطقة العيون بحي الاغبارية، وقد تواجد في المسيرة رئيس بلدية ام الفحم د .سمير صبحي محاميد وعضو الكنيست د. يوسف جبارين  وضابط الامن والامان محمد ابو صالح واعضاء من بلدية ام الفحم ومدير بيت المسنين خالد محاجنه والطاقم الاداري والمهني في بيت المسنين ومدير قسم الرياضة احمد يوسف وطاقم قسم الرياضة  وقسم الرفاه الاجتماعي وباشراف صناديق المرضى في المدينة.

هذا وقبل انطلاقة المسيرة تم توزيع على المسنين المياه وقبعات واقيه من الشمس وتوجيه ارشادات حول المسيرة التي سوف يتبعها برنامج احتفالي.

ومن ثم انطلقت المسيرة من منطقة العيون الى منتزه سويسة سيراً على الاقدام وبأشراف وتنظيم الشرطة البلدية وطاقم اسعاف مستشفى النور الطبي وبمرافقة طالبات ثانوية سخنين للبنات ومجلس الطلاب البلدي في المركز الجماهيري.

هذا وستخللل برنامج المسيرة بعد الوصول الى منتزه سويسه انطلق برنامج احتفالي يوجد به العديد من الفعاليات الترفيهية للمسنين والمسنات وفقرة غنائية تراثية.

وفي حديث  مع خالد محاجنه مدير بيت المسنين في مدينة ام الفحم تحدث لمراسلنا  :” كانت مسيرة رائعة بالفعل وذلك بفضل من الله ومن جميع العناصر الفعالة التي عملت على مدار الفترة الماضية حتى يتم انجاح هذه المسيرة على اكمل وجه , وهذا اقل ما يمكن تقديمه لأباءنا وامهاتنا واجدادنا”.




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