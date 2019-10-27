مع بداية تساقط الامطار وباجواء مميزة بسوق الناصرة القديم وبتنظيم من زاوية غادة بادارة غادة بولص ومتجر ارت لاين تم مساء يوم امس تظيمة امسية مميزة تحت عنوان " حياكة حكاية" شارك بها العشرات من جمهور النساء من مدينة الناصرة.

بحيث قامت السيدة سناء جبارين هي مدرسة فنون وصاحبة متجر ارت لاينز بتعليم النساء الحياكة وباشرن جميعا باسترجاع الذكريات القديمة حينما كانت العائلات تقوم بحياكة ملابسها واحتياجاتها وتبادلن النساء القصص حول موضوع الحياكة واسترجعن ذكرياتها مع فصل الشتاء.وشارك في هذه الامسية ايضاً العازف يوسف سخنين الذي قدم اجمل المعزوفات الخريفية المتلائمة مع اجواء الحياكة ومع الامطار والشتاء.