مانشستر, سيتي, يحبط, بايرن, ميونخ, بشرط, صعب,

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يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء...
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع...
تهكم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على تصريحات مدرب اللياقة...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد،...
قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن...
حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...
تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على...
تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد...
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة...