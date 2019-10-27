مانشستر, سيتي, يحبط, بايرن, ميونخ, بشرط, صعب,

يحاول مسؤولو مانشستر سيتي وضع حد لمطاردة بايرن ميونخ لأحد نجوم الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ قضى الصيف الماضي يطارد ليروي ساني قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.وأشارت إلى أن النادي البافاري يريد حاليًا التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي.وأوضحت أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، لا يريد التخلي عن جيسوس وأبلغ إدارة النادي الإنجليزي بذلك.ويرى جوارديولا أن جيسوس هو الخليفة المستقبلي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو في هجوم مانشستر سيتي.وقدرت إدارة السيتي قيمة جيسوس بـ100 مليون إسترليني، لمنع بايرن ميونخ من الاستمرار في مطاردة اللاعب.يذكر أن بايرن ميونخ ليس من الأندية التي لديها استعداد لدفع أموال كثيرة للتعاقد مع لاعبين في الميركاتو.