اصابة, حرجة, جراء, حادث, طرق, قرب, مدينة, رهط,

عملت طواقم اطفاء وانقاذ على تخليص عالق جراء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة عند مفرق "شوفال" بالقرب من مدينة رهط في النقب.

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في شتاء 2018-2019: أصيب ما يقارب 10000 شخص في حوادث الطرق ‎ 2019-10-27 | 14:28:25 في نهاية الأسبوع الماضي انتقلت دولة إسرائيل الى العمل بالتوقيت الشتوي, والظلام...

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ام الفحم:100 مسن ومسنة يشاركون في مسيرة الاجداد السنوية 2019-10-27 | 12:06:00 شارك قرابة الـ 100 مسن ومسنة من مدينة ام الفحم بمسيرة الاجداد السنوية التي تنظم...

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اتفاق ينهي اضراب الاسير قعدان بعد تحديد موعد الافراج عنه 2019-10-27 | 11:07:34 علق الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان إضرابه عن الطعام بعد حصوله...

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جهات قضائية ترجح عدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو 2019-10-27 | 09:41:59 يبدأ غدًا طاقم عن النيابة العامة باشتراك المستشار القانوني للحكومة افيحاي...