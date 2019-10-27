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اصابة حرجة جراء حادث طرق قرب مدينة رهط



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عملت طواقم اطفاء وانقاذ على تخليص عالق جراء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة عند مفرق "شوفال" بالقرب من مدينة رهط في النقب.


الطواقم اخرجت العالق من السيارة الخصوصية بحالة حرجة.

اصابة حرجة جراء حادث طرق قرب مدينة رهط




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