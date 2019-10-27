اجتماع, طارىء, في, مجلس, محلي, كفرقرع, بعد, مقتل, الشاب, قاسم, غاوي,

انطلق قبل قليل اجتماع طارىء في مجلس محلي كفرقرع بمشاركة رئيس واعضاء المجلس المحلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمسؤولين,وذلك بعد جريمة القتل التي وقعت مساء امس السبت .

يشار الى أن بلدة كفرقرع تشهد في الاونة الاخيرة اعمال عنف واطلاق نار,حيث يسعى المسؤولين من اجل التعاون والعمل على مكافحة العنف والجريمة.وكان قد اسفر حادث اطلاق نار على مقتل الشاب قاسم مسعود غاوي في كفرقرع الليلة بعد اصابته بجراح وصفت بالخطيرة توفي على اثرها لاحقا.الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى حيث تم اعلان وفاتهالشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.