اجتماع, طارىء, في, مجلس, محلي, كفرقرع, بعد, مقتل, الشاب, قاسم, غاوي,

كلمات متعلقةاجتماع, طارىء, في, مجلس, محلي, كفرقرع, بعد, مقتل, الشاب, قاسم, غاوي,
ضمن الخطه الاستشاريه المدرسيه تم تنظيم سلسله ورشات من نوع مختلف للطالبات...
في نهاية الأسبوع الماضي انتقلت دولة إسرائيل الى العمل بالتوقيت الشتوي, والظلام...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
شارك قرابة الـ 100 مسن ومسنة من مدينة ام الفحم بمسيرة الاجداد السنوية التي تنظم...
مع بداية تساقط الامطار وباجواء مميزة بسوق الناصرة القديم وبتنظيم من زاوية غادة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على تخليص عالق جراء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة...
علق الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان إضرابه عن الطعام بعد حصوله...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"اقدم مجهولون مساء الجمعة على اطلاق...
يبدأ غدًا طاقم عن النيابة العامة باشتراك المستشار القانوني للحكومة افيحاي...
اعتقلت الشرطة فجر الاحد 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم في الشجار العنيف مساء امس...