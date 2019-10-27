تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-27 14:30:05 ورشات بعنوان مداخلات علاجيه برفقه الحيوانات في ثانويه سخنين للبنات - ام الفحم‎ |  2019-10-27 14:28:25 في شتاء 2018-2019: أصيب ما يقارب 10000 شخص في حوادث الطرق ‎ |  2019-10-27 13:24:44 الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف يلتقي لاعبي منتخب البرازيل في حيفا |  2019-10-27 13:23:01 اضرار جسيمة جراء احتراق منزل في المكر |  2019-10-27 12:06:00 ام الفحم:100 مسن ومسنة يشاركون في مسيرة الاجداد السنوية |  2019-10-27 12:03:46 عشرات النساء من مدينة الناصرة يشاركون في "حياكة حكاية" ويسترجعن ايام الشتاء القديمة‎ |  2019-10-27 11:47:02 مانشستر سيتي يحبط بايرن ميونخ بشرط صعب |  2019-10-27 11:44:17 اصابة حرجة جراء حادث طرق قرب مدينة رهط |  2019-10-27 11:02:52 اجتماع طارىء في مجلس محلي كفرقرع بعد مقتل الشاب قاسم غاوي |  2019-10-27 11:07:34 اتفاق ينهي اضراب الاسير قعدان بعد تحديد موعد الافراج عنه |  2019-10-27 10:08:28 الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري |  2019-10-27 10:06:12 الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو |  2019-10-27 10:00:47 اعتقال 4 مشتبهين باطلاق النار على بيت وسيارة موظفي في مجلس ديرحنا |  2019-10-27 09:41:59 جهات قضائية ترجح عدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو |  2019-10-27 08:16:20 اعتقال 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم بالشجار العنيف على خلفية اقالة امام مسجد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري، ولكن العلاج يشترط وجود مادة تتواجد حصرا في الشاي الأخضر.

وبحسب مجلة "ساينس ميديسن"، فقد تم التوصل إلى هذه النتيجة عن طريق إجراء تجربة مخبرية على عدد من الفئران والقرود، واتضح أن العلاج بالخلايا، الذي يتم فيه إدخال المواد الخلوية إلى جسم المريض، الذي يحفز آليات لمكافحة مرض معين أو يساهم في الشفاء الشامل للجسم، يفتح مجالا جديدا واعدا للغاية في مجال الطب.
وأوجد علماء جامعة شرق الصين للعلوم التربوية برئاسة البروفيسور هايفنغ يي، مفاتيح جينية يمكن تنشيطها بحمض البروتوكتيك- وهو مادة غذائية بيولوجية، مضادة للأكسدة، تستخدم كمفتاح لتنشيط الجينات، بدلا من المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين والأوكسسيكلين والتي كانت تستخدم سابقا، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأنشأ الباحثون خطوطا خلوية مختلفة للبشر والفئران مع مفاتيح تشغيل الجينات، ثم اختبروا 3 نماذج منها على الحيوانات المخبرية، فأظهرت نتائج هذه الاختبارات أن تناول الحيوانات الشاي الأخضر المركز، أو حمض البروتوكتيك الخالص، يؤدي إلى إطلاق الخلايا المعدلة وراثيا كمية وفيرة من الأنسولين أو هرمون بيبتيد1 يرافقه انخفاض مستوى السكر في الدم.
ولتخفيض جرعة حمض الببروتوكتيك التي كانت فعالة، ابتكر الباحثون مفتاحا من الجيل الثاني لتشغيل الجينات، أكثر حساسية لتركيز المادة الفعالة ووضعوها في الخلايا بمساعد البروتين الناقل من البكتيريا، وتمكنوا من إنماء خلايا جديدة وزرعوها في أجسام الفئران، وحصلوا على إمكانية التحكم بتنوع الجينات باستخدام جرعة صغيرة من حمض البروتوكتيك.
الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري




كلمات متعلقة

الشاي, الأخضر, يشق, طريقاً, واعداً, لمكافحة, السكري,

تابعونــا

الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو 2019-10-27 | 10:06:12

كشفت مصادر اسرائيلية ان كبار المسؤولين في تحالف "الأزرق والأبيض" صاغوا اقتراحًا...

أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية 2019-10-27 | 09:26:37

اعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن...

مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية 2019-10-27 | 07:02:11

جددت مصر أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس...

ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 2019-10-26 | 11:11:11

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات...

الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا 2019-10-26 | 07:00:13

في بغداد ومدن عراقية أخرى سقط اليوم عشرات الضحايا إثر المواجهات بين قوات الامن...

نصر الله: اطلب من جمهور المقاومة الانسحاب من ساحات الحراك الجماهيري ..والحراك الجماهيري حقق ايجابيات كثيرة نصر الله: اطلب من جمهور المقاومة الانسحاب من ساحات الحراك الجماهيري ..والحراك الجماهيري حقق ايجابيات كثيرة 2019-10-25 | 18:00:25

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان،...

كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان 2019-10-25 | 11:00:00

أعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله،...

مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة 2019-10-25 | 11:00:12

أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن...

الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي 2019-10-25 | 06:19:55

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان...

كوخافي يحذّر من مغبة الانزلاق الى مواجهة عسكرية كوخافي يحذّر من مغبة الانزلاق الى مواجهة عسكرية 2019-10-25 | 00:01:33

حذر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج جسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة التميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين اعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة اسراء عابد اطلاق سراح الناصرة العفولة ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com