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الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مصادر اسرائيلية ان كبار المسؤولين في تحالف "الأزرق والأبيض" صاغوا اقتراحًا وسطًا لتقديمه إلى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم خلال لقائه  بني غانتس في اطار بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

ويكشف التقرير الاسرائيلي عن مقترح صاغه تحالف الأزرق والأبيض ، يقترح نتنياهو أن يكون الأول بالتناوب على رئاسة الحكومة مقابل ان يتخلى عن تحالفه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في المرحلة الأولى، حيث سيسن خلالها قوانين تتعلق بالدين والدولة والتي تعارضها الاحزاب المتطرفة والذين سينضمون بعد ذلك إلى الائتلاف.   واضاف التقرير " أن تحالف الأزرق والأبيض ، سيعرضون على نتنياهو ما يسمونه "ائتلافًا ثنائيا" ، عندما يتم تشكيل ائتلاف بدون الأحزاب اليمينية المتطرفة في المرحلة الأولى، مما يتيح سن بعض القوانين الرئيسية المتعلقة بالدين والدولة ، مثل قانون السوبر ماركت والتجنيد حتى يتمكنوا من تقديم وعوداتهم الانتخابية مما سيسمح لهم بالتخلي عن المركز الأول في التناوب على رئاسة الحكومة لصالح نتنياهو، كي لا يُنظر إليهم على أنهم يتخلون عن مبادئهم".  وطبقا للتقرير الاسرائيلي فانه وبعد بضعة أشهر، عندما تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالدين والدولة في الكنيست، وسيكون من الممكن الانضمام إلى تحالف الأحزاب اليمينية، مع الاتفاق على عدم سن قوانين جديدة.  ونقلت القناة الاسرائيلية الثانية عن مسؤول في تحالف الازرق الابيض رفضهم تشكيل حكومة اقلية تعتمد على دعم القائمة العربية المشتركة.
 واصدر حزب "الليكود" وتحالف "أزرق أبيض" بيانًا مشتركًا، السبت، قالا فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، سيجتمعان الأحد، في ديوان رئيس الوزراء في تل أبيب.  ويأتي اجتماع الطرفان لبدء المفاوضات في تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد ان دعا غانتس نتنياهو للاجتماع معه بعد تلقيه التفويض لتشكيل الحكومة من الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين.
الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو




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