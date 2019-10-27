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تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري،...
اعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن...
جددت مصر أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس...
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات...
في بغداد ومدن عراقية أخرى سقط اليوم عشرات الضحايا إثر المواجهات بين قوات الامن...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان،...
أعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله،...
أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن...
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان...
حذر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة،...