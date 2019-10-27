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اعتقال 4 مشتبهين باطلاق النار على بيت وسيارة موظفي في مجلس ديرحنا



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"اقدم مجهولون مساء الجمعة على اطلاق النار باتجاه منزل وسيارة موظف بمجلس محلي دير حنا المحلي".


الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق,وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال 4 مشتبهين من دير حنا والمغار بشبهة ضلوعهم بالقضية,الشرطة قامت بتقديم المشتبهين للمحكمة وتم تمديد اعتقالهم حتى صباح الاثنين.
اعتقال 4 مشتبهين باطلاق النار على بيت وسيارة موظفي في مجلس ديرحنا




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