اعتقال, 4, مشتبهين, باطلاق, النار, على, بيت, وسيارة, موظفي, في, مجلس, ديرحنا,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"اقدم مجهولون مساء الجمعة على اطلاق النار باتجاه منزل وسيارة موظف بمجلس محلي دير حنا المحلي".

الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق,وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال 4 مشتبهين من دير حنا والمغار بشبهة ضلوعهم بالقضية,الشرطة قامت بتقديم المشتبهين للمحكمة وتم تمديد اعتقالهم حتى صباح الاثنين.