جهات قضائية ترجح عدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

يبدأ غدًا طاقم عن النيابة العامة باشتراك المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بمناقشة المواد التي قام بتسليمها محامو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اثناء جلسات الاستماع الأربع التي عقدت مؤخرًا. ورجحت جهات قضائية الا تؤدي جلسات الاستماع الى حصول تغيير جوهري في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو. ويُتوقع ان يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره منتصف الشهر القادم. وجاء من طاقم الدفاع عن نتانياهو ان الفترة الزمنية المتبعة ما بين اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام في ملفات كبيرة مثل ما ينسب الى موكله وجلسات الاستماع تتراوح عادة بين أربعة اشهر وعام واحد وحتى اكثر من ذلك ولكن في القضايا المنسوبة الى نتانياهو فيبدو ان النيابة العامة تسعى الى اتخاذ القرار في غضون شهر واحد فقط وهذا الامر ان دل على شيء فانه يدل على ان جلسات الاستماع لم تعقد على أساس إرادة حسنة على حد قول طاقم الدفاع عن نتانياهو.