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ميسي: سأحاول إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع كرة القدم.

وقال ميسي، في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا".
وأضاف: "كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف".
وتابع: "إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث أن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك". وواصل: "جميع مباريات الكلاسيكو متشابهة سواء في روساريو، قرطبة، ريفر- بوكا، إندبندينتي – راسينج، حيث إن الناس هنا ينقلون الجنون اليومي إلى كرة القدم وهذه كارثة".
وأكمل: "نحن نعيش حالة مشابهة للكلاسيكو عندما نشارك في التصفيات مع منتخب الأرجنتين، كما أننا نسافر في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وهناك لن يسمحوا لك بالنوم ويقضون الليل في رمي كل شيء على الفندق". وأردف: "اللعب في نيولز أولد بويز؟ أقول دائمًا أنني لا أريد مغادرة برشلونة، ولكن لدي حلم أن أتمكن من اللعب في هذا الفريق. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل أم لا، لأن لدي عائلة قد يتفوق قرارها على رغبتي". واستطرد: "اللعب في نيولز أولد بويز حلمت به منذ أن كنت صغيرًا، لكن لدي عائلة، وثلاثة أطفال، كما أنني أعيش في مكان أعطاني كل شيء، وهناك أكون هادئًا وأمنح أطفالي مستقبلاً رائعًا".
وأتم: "نحن نفكر في هذه الأمور العائلية أكثر من النظر إلى حلمي، ولكني سأحاول إقناع العائلة، لأن اليوم علينا إقناع الأطفال أيضًا، تياجو رائع ولديه أصدقاء وعندما نكون في الأرجنتين يريد العودة إلى أصدقائه، وهذا يجعل كل شيء يزداد صعوبة".
ميسي: سأحاول إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة




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