عُرضت بتاريخ 2018/10/25 مسرحيّة "فرصة" للمخرج أيمن نحّاس أمام طلّاب صفوف العواشر في الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا. جاء العرض بعد أن استضافت الكليّة وعلى مدار أسبوعين طاقم العاملين على العمل، حيث قام الممثّلون بتدريبات الأداء بحضور طلّاب من مختلف الصفوف ومشاركتهم في إبداء الملاحظات والأفكار على المضامين. بهذا، انكشف الطّلّاب على طبيعة العمل المسرحيّ بجوانبه الإبداعيّة المتعدّدة. اختُتِم أسبوعا التّدريبات بعرض أوّل للمسرحيّة، وهي بعنوان "فرصة" وتتناول موضوع التّنمّر في المدارس. لاقت المسرحيّة، بما تحمله من أداء تمثيليّ متقن ومضامين آنيّة ملحّة، استحسان الطلّاب والحاضرين.