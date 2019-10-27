أنباء, عن, مقتل, البغدادي, .., فجّر, نفسه, عند, دخول, القوات, الأميريكية,

اعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن زعيم التنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها، عند اقتراب القوة الأمريكية منه بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن المسؤول في البنتاغون، اليوم الأحد.وأعلن المسؤول الأميركي عن مقتل البغدادي، أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سورية.وذكرت شبكة "سي ان ان" عن مصادر في الجيش الأميركي ووزارة الدفاع (البنتاغون) قولهما، إن الجيش يجري تحاليل بيومترية قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. ونقلت "فوكس نيوز"، عن مصادر حكومية عديدة قولها، إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت "قوة دلتا" الأميركية الخاصة موقعه في بلدة بريشا في محافظة إدلب شمال سوريا، ووقع تبادل لإطلاق النار، قتل فيه أيضا امرأتين للبغدادي، ولم يصب أحد من الأطفال بسوء. وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه. وردا على سؤال، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.وبحسب التقارير الأميركية، فإن المبنى الذي تواجد فيه البغدادي دمر بالكامل بعد المعركة. وأفيد أيضًا بأنه في حوالي الساعة 11 مساءً، بدأ سماع أزيز الطائرات، حيث استمرت العملية نفسها، وتبادل إطلاق النار، حوالي ثلاث ساعات. وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح. ويأتي ذلك في وقت افاد موقع "نيوزويك"، بأن ترامب وافق في الأيام الماضية، على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت البغدادي.ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام أميركية قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.وأشاراعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن زعيم التنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها، عند اقتراب القوة الأمريكية منه بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن المسؤول في البنتاغون، اليوم الأحد.وأعلن المسؤول الأميركي عن مقتل البغدادي، أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سورية.وذكرت شبكة "سي ان ان" عن مصادر في الجيش الأميركي ووزارة الدفاع (البنتاغون) قولهما، إن الجيش يجري تحاليل بيومترية قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. ونقلت "فوكس نيوز"، عن مصادر حكومية عديدة قولها، إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت "قوة دلتا" الأميركية الخاصة موقعه في بلدة بريشا في محافظة إدلب شمال سوريا، ووقع تبادل لإطلاق النار، قتل فيه أيضا امرأتين للبغدادي، ولم يصب أحد من الأطفال بسوء. وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه. وردا على سؤال، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.وبحسب التقارير الأميركية، فإن المبنى الذي تواجد فيه البغدادي دمر بالكامل بعد المعركة. وأفيد أيضًا بأنه في حوالي الساعة 11 مساءً، بدأ سماع أزيز الطائرات، حيث استمرت العملية نفسها، وتبادل إطلاق النار، حوالي ثلاث ساعات. وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح. ويأتي ذلك في وقت افاد موقع "نيوزويك"، بأن ترامب وافق في الأيام الماضية، على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت البغدادي.ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام أميركية قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.ت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.