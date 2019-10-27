طعن, رجل, في, عرابة, وحالته, متوسطة,

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عُرضت بتاريخ 2018/10/25 مسرحيّة "فرصة" للمخرج أيمن نحّاس أمام طلّاب صفوف العواشر في...
اعتقلت الشرطة فجر الاحد 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم في الشجار العنيف مساء امس...
يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير...
في اليوم الدراسي الذي نظمته بلدية سخنين من خلال مكتب الناطق بلسان البلدية الدكتور...
اسفر حادث اطلاق نار على شاب في كفرقرع الليلة باصابته بجراح وصفت...
اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة...
اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين...
توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة الامن،...
المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار...
تفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل هذه المنطقة قادما من...