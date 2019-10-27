طعن, رجل, في, عرابة, وحالته, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل يبلغ من العمر 63 عاماً جراء تعرضه للطعن في مدينة عرابة صباح اليوم الاحد.

الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ووصفت حالته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.