اعتقال, 19, مشتبهاً, من, طرعان, بضلوعهم, بالشجار, العنيف, على, خلفية, اقالة, امام, مسجد,

اعتقلت الشرطة فجر الاحد 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم في الشجار العنيف مساء امس السبت.

وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"اعتقلت الشرطة 19 مشتبهاً بالضلوع بالشجار العنيف على خلفية اقالة امام مسجد في طرعان الليلة الماضية,الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وضبطت سلاح من نوع كارلو وستستمر باعتقال اخرين".يشار الى ان الشجار تخلله القاء مفرقعات وحجارة وتم احراق 4 سيارات.