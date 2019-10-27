تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-27 09:29:53 ميسي: سأحاول إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة |  2019-10-27 09:28:55 العرض الأّوّل لمسرحيّة "فرصة" في الكليّة الأرثوذكسيّة |  2019-10-27 09:26:37 أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية |  2019-10-27 09:23:50 طعن رجل في عرابة وحالته متوسطة |  2019-10-27 08:16:20 اعتقال 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم بالشجار العنيف على خلفية اقالة امام مسجد |  2019-10-27 07:01:47 الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي |  2019-10-27 07:03:46 سخنين: معطيات مقلقه، في سنة 2018 سجلت المحاكم الشرعية 8850 حالة زواج و3541 حالة طلاق |  2019-10-27 07:02:11 مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية |  2019-10-26 23:53:59 مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار |  2019-10-26 21:57:06 طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف |  2019-10-26 23:50:33 مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا |  2019-10-26 20:40:35 توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار |  2019-10-26 20:39:08 وفيات التدخين الإلكتروني بازدياد.. 34 وفاة و1600 إصابة بأميركا |  2019-10-26 20:37:05 الأمير عبد الرحمن بن مساعد يهدي لقب "العبقري جداً" لحسين الجسمي |  2019-10-26 20:35:30 النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم بالشجار العنيف على خلفية اقالة امام مسجد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر الاحد 19 مشتبهاً من طرعان بضلوعهم في الشجار العنيف مساء امس السبت.


وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"اعتقلت الشرطة 19 مشتبهاً بالضلوع بالشجار العنيف على خلفية اقالة امام مسجد في طرعان الليلة الماضية,الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وضبطت سلاح من نوع كارلو وستستمر باعتقال اخرين".

يشار الى ان الشجار تخلله القاء مفرقعات وحجارة وتم احراق 4 سيارات.




كلمات متعلقة

اعتقال, 19, مشتبهاً, من, طرعان, بضلوعهم, بالشجار, العنيف, على, خلفية, اقالة, امام, مسجد,

تابعونــا

العرض الأّوّل لمسرحيّة "فرصة" في الكليّة الأرثوذكسيّة العرض الأّوّل لمسرحيّة "فرصة" في الكليّة الأرثوذكسيّة 2019-10-27 | 09:28:55

عُرضت بتاريخ 2018/10/25 مسرحيّة "فرصة" للمخرج أيمن نحّاس أمام طلّاب صفوف العواشر في...

طعن رجل في عرابة وحالته متوسطة طعن رجل في عرابة وحالته متوسطة 2019-10-27 | 09:23:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل...

الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي 2019-10-27 | 07:01:47

يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير...

سخنين: معطيات مقلقه، في سنة 2018 سجلت المحاكم الشرعية 8850 حالة زواج و3541 حالة طلاق سخنين: معطيات مقلقه، في سنة 2018 سجلت المحاكم الشرعية 8850 حالة زواج و3541 حالة طلاق 2019-10-27 | 07:03:46

في اليوم الدراسي الذي نظمته بلدية سخنين من خلال مكتب الناطق بلسان البلدية الدكتور...

مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار 2019-10-26 | 23:53:59

اسفر حادث اطلاق نار على شاب في كفرقرع الليلة باصابته بجراح وصفت...

طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف 2019-10-26 | 21:57:06

اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة...

مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا 2019-10-26 | 23:50:33

اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين...

النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ 2019-10-26 | 20:35:30

توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة الامن،...

المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة 2019-10-26 | 20:34:11

المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار...

رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا 2019-10-26 | 20:29:14

تفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل هذه المنطقة قادما من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدرابثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات مقبرة تدنيس كنيسة اللاتبن الناصرة تحطيم شواهد قبور مجهولين شعارات المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com