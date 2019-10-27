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الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي




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