الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي

يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .