تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-26 23:53:59 مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار |  2019-10-26 21:57:06 طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف |  2019-10-26 23:50:33 مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا |  2019-10-26 20:40:35 توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار |  2019-10-26 20:39:08 وفيات التدخين الإلكتروني بازدياد.. 34 وفاة و1600 إصابة بأميركا |  2019-10-26 20:37:05 الأمير عبد الرحمن بن مساعد يهدي لقب "العبقري جداً" لحسين الجسمي |  2019-10-26 20:35:30 النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ |  2019-10-26 20:34:11 المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة |  2019-10-26 20:29:14 رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا |  2019-10-26 15:52:30 مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة |  2019-10-26 11:18:55 8 عادات سيئة تعطل التمثيل الغذائي.. منها السهر والتوتر |  2019-10-26 11:13:18 أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي |  2019-10-26 11:11:11 ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 |  2019-10-26 11:03:42 جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ |  2019-10-26 10:44:55 اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سخنين: معطيات مقلقه، في سنة 2018 سجلت المحاكم الشرعية 8850 حالة زواج و3541 حالة طلاق



  |     |   اضافة تعليق



في اليوم الدراسي الذي نظمته بلدية سخنين من خلال مكتب الناطق بلسان البلدية الدكتور غزال ابو ريا، واللجنة الشعبية شارك العشرات في اليوم الدراسي من سخنين والقرى المجاورة،في موضوع

التماسك الأسري ،حالات الطلاق.


هذا وافتتح اليوم الدراسي الدكتور غزال ابو ريا مشيرا انه عائلات متماسكه توصلنا لمجتمع قوي مع مناعه، وأكد أهميه تحويل العمل البلدي الى شراكه ومشاركه.
رئيس البلدية الدكتور صفوت أبو ريا رحب بالحضور، وأكد أن البلدية تأخذ موضوع حصانة ومناعة العائلة وتماسكها هدف جماعي ومجتمع قوي، هذا ودعا الاطر ان تأخذ دورها في التثقيف للتناغم العائلي، وتعزيز دور الوساطة وثقافة الوساطة في حل الخلافات على كل أشكالها.
فضيلة القاضي هاشم سواعد، رئيس المحكمة الشرعية في سخنين أكد ان المعطيات مقلقة ومهدده،حيث سجلت المحاكم لسنة،2018 8850 حالة زواج و 3541انتهت في طلاق.
الطلاق يهدد المجتمع العربي، وهو نتاج للتكنولوجيا، والانكشاف للحضارات الاخرى، وعدم استيعاب التغيرات والتغيير.
الطلاق يعصف في كل الفئات العمرية، الطبقات الفقيرة والقوية اقتصاديا، بمعنى الطلاق يشق كل طبقات المجتمع.
فضيلة القاضي يرى أهميه في الوساطة للمحافظة على عائلاتنا ،هذا وشارك في النقاش الحضور وقدموا اقتراحات أهميه تعزيز الوحدات في داخل اقسام الرفاه الاجتماعي التي تعالج القضايا الأسرية، أهمية دورات تثقيفيه وتوعويه للحياة الزوجية، حل الصراعات من خلال الحوار، دور المدرسة في التثقيف للحياة العائلية
الكل اجمع على الاستمرارية في اللقاءات في موضوع التثقيف الاسري





كلمات متعلقة

سخنين:, معطيات, مقلقه،, في, سنة, 2018, سجلت, المحاكم, الشرعية, 8850, حالة, زواج, و3541, حالة, طلاق,

تابعونــا

مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار 2019-10-26 | 23:53:59

اسفر حادث اطلاق نار على شاب في كفرقرع الليلة باصابته بجراح وصفت...

طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف 2019-10-26 | 21:57:06

اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة...

مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا 2019-10-26 | 23:50:33

اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين...

النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ 2019-10-26 | 20:35:30

توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة الامن،...

المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة 2019-10-26 | 20:34:11

المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار...

رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا 2019-10-26 | 20:29:14

تفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل هذه المنطقة قادما من...

مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة 2019-10-26 | 15:52:30

لقي عرفات حسنين مصاروة من الطيبة مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي في منطقة وادي حمدان...

أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي 2019-10-26 | 11:13:18

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أتلتيكو مدريد، يتابع باهتمام كبير نجم برازيلي،...

جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ 2019-10-26 | 11:03:42

ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت...

اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة 2019-10-26 | 10:44:55

اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين احتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهوزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةحريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف بث مباشر تشيلسي ستوك مباراة دوري انجليزي الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com