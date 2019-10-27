سخنين:, معطيات, مقلقه،, في, سنة, 2018, سجلت, المحاكم, الشرعية, 8850, حالة, زواج, و3541, حالة, طلاق,

في اليوم الدراسي الذي نظمته بلدية سخنين من خلال مكتب الناطق بلسان البلدية الدكتور غزال ابو ريا، واللجنة الشعبية شارك العشرات في اليوم الدراسي من سخنين والقرى المجاورة،في موضوع

التماسك الأسري ،حالات الطلاق.



هذا وافتتح اليوم الدراسي الدكتور غزال ابو ريا مشيرا انه عائلات متماسكه توصلنا لمجتمع قوي مع مناعه، وأكد أهميه تحويل العمل البلدي الى شراكه ومشاركه.

رئيس البلدية الدكتور صفوت أبو ريا رحب بالحضور، وأكد أن البلدية تأخذ موضوع حصانة ومناعة العائلة وتماسكها هدف جماعي ومجتمع قوي، هذا ودعا الاطر ان تأخذ دورها في التثقيف للتناغم العائلي، وتعزيز دور الوساطة وثقافة الوساطة في حل الخلافات على كل أشكالها.

فضيلة القاضي هاشم سواعد، رئيس المحكمة الشرعية في سخنين أكد ان المعطيات مقلقة ومهدده،حيث سجلت المحاكم لسنة،2018 8850 حالة زواج و 3541انتهت في طلاق.

الطلاق يهدد المجتمع العربي، وهو نتاج للتكنولوجيا، والانكشاف للحضارات الاخرى، وعدم استيعاب التغيرات والتغيير.

الطلاق يعصف في كل الفئات العمرية، الطبقات الفقيرة والقوية اقتصاديا، بمعنى الطلاق يشق كل طبقات المجتمع.

فضيلة القاضي يرى أهميه في الوساطة للمحافظة على عائلاتنا ،هذا وشارك في النقاش الحضور وقدموا اقتراحات أهميه تعزيز الوحدات في داخل اقسام الرفاه الاجتماعي التي تعالج القضايا الأسرية، أهمية دورات تثقيفيه وتوعويه للحياة الزوجية، حل الصراعات من خلال الحوار، دور المدرسة في التثقيف للحياة العائلية

الكل اجمع على الاستمرارية في اللقاءات في موضوع التثقيف الاسري