مصر, تجدد, التأكيد, على, الحل, الشامل, للقضية, الفلسطينية,

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات...
في بغداد ومدن عراقية أخرى سقط اليوم عشرات الضحايا إثر المواجهات بين قوات الامن...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان،...
أعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله،...
أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن...
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان...
حذر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة،...
قال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في كلمة له توجه بها إلى اللبنانيين في...
يواصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اجتماعاته واتصالاته مع المسؤولين في...
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية أنّ "ثقب الأوزون بالقرب من القطب الجنوبي هذا العام، هو...