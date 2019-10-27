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مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جددت مصر أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، تكون مبادرة السلام العربية أساسها.جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشدد على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.وبخصوص الأزمة الليبية، دعا لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة، ومعالجة الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعيا الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، معربا عن دعم بلاده للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة هناك.
مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية




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