طرعان:احراق, سيارات, ومنزل, خلال, شجار, عائلي, عنيف,

اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة ومفرقعات.

وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة وصلت بقوات معززة بعد تلقي بلاغ عن شجار عنيف,الشرطة قامت بفض الشجار ومن التحقيقات تبين ان الحديث يدور عن شجار عائلي تخلله احراق سيارات والقاء مفرقعات وحجارة.يشار الى أن وجهاء من خارج البلدة بينهم اعضاء كنيست وصلوا لطرعان من اجل العمل على تهدئة الخواطر.