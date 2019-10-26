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مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار



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اسفر حادث اطلاق نار على مقتل الشاب  قاسم مسعود غاوي في كفرقرع الليلة بعدةاصابته بجراح وصفت بالخطيرة توفي على اثرها لاحقا.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى حيث تم اعلان وفاته

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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