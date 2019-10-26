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مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين بجراح.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية هرعت للمكان ووجدت شابين خارج السيارة بدون وعي وتم اعلان وفاتهم على الفور ,كما وتم نقل شابتين بجراح طفيفة للمستشفى.

يشار الى أن الحادث وقع بين سيارة خصوصية وسيارة تجارية.الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.




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