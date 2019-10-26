توخيل, يسخر, من, مدرب, البرازيل, بسبب, نيمار,

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ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد،...
قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن...
حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...
تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على...
تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد...
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة...
حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة...
حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين...
قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...