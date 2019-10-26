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توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تهكم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على تصريحات مدرب اللياقة البدنية لمنتخب البرازيل، بشأن تحديد موعد جاهزية نيمار جونيور، مهاجم الفريق.

وكان مدرب السامبا قد أكد أن نيمار، سيشارك مجددا في التدريبات، بحلول يوم 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
ورد توخيل على ذلك ضاحكا: "نعم.. مع المنتخب البرازيلي"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لكلاسيكو فرنسا، الذي سيجمع غدًا بين باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا، لحساب الجولة الـ11 من الدوري.
وواصل المدرب الألماني لهجته الساخرة: "نعم.. نحن هنا نجهزه لمنتخب البرازيل".
واستدرك: "لدينا أهداف مختلفة، توجد مشاورات بين النادي والمنتخب، ونقوم بكل ما هو ممكن ليعود نيمار في أسرع وقت".
وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال المباراة الودية للبرازيل ضد نيجيريا، مطلع الشهر الجاري، وتم الإعلان عن غيابه 4 أسابيع.
توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار




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