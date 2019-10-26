وفيات, التدخين, الإلكتروني, بازدياد.., 34, وفاة, و1600, إصابة, بأميركا,

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يعد التقدم في العمر أحد أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي، لكن هناك أيضا عادات...
تشير دراسة جديدة إلى أن إهمال غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام يهدد بالإصابة...
أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، امس الخميس، عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...
ابتكر علماء صينيون طريقة لتعديل الجينات التي تساعد الجسم على مكافحة مرض السكري....
بدأت مؤخرا حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله، أو اتباع النظم...
يتبادر إلى أذهان من يبحثون عن حياة صحية أفضل، اختيار الرز أم الخبز في وجبات...
أعلنت إيرينا يارتسيفا، الطبيبة الروسية الأخصائية بالطب العلاجي أن الأسبيرين...
درس فريق بحث دولي كيف تقاوم الأورام السرطانية عملية التليف المصلي، واكتشفوا...
أعلنت البريطانية، سيو رادفورد، بصفتها أما في أكبر عائلة بريطانية، عن حملها...
توصل الباحثون إلى أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى...