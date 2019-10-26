وفيات, التدخين, الإلكتروني, بازدياد.., 34, وفاة, و1600, إصابة, بأميركا,

أبلغ مسؤولون أميركيون في مجال الصحة أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة ومحتملة حتى الآن نتيجة مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1479 حالة إصابة و33 حالة وفاة من المرض وأعلنت خططاً لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني في إطار تحقيقها.ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة "تي. إتش. سي"، المسؤولة عن التأثير النفسي في مادة الماريغوانا المخدرة، مؤكدين أنها تشكل خطراً على الصحة.وذكرت المراكز أنه ربما تكون هناك عدة أسباب للمرض الغامض الذي يصيب مدخني السجائر الإلكترونية.