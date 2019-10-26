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الأمير عبد الرحمن بن مساعد يهدي لقب "العبقري جداً" لحسين الجسمي



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في ليلة إستثنائية راقية وفخمة، حملت الكثير من مشاعر المحبة وقوة الكلمات والغناء، وبحضور لفيف كبير من أهل الشعر والفن والمجتمع، وبليلة تكريمّيه للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، نظمّت الهيئة العامة للترفيه في السعودية "ليلة عبد الرحمن بن مساعد" ضمن فعاليات موسم الرياض، وبكلمات شعرية أعدها وألقاها سمو الأمير الشاعر بصوته، كمقدمة لمشاركة سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في الحفل قال فيها:  يروي المشاعر مثل غيث الوسميغنّى التردد في شعوري وحسميإبداع حسّه صار حظي وقسميباسماءكم يا اغلى الأحبة وبسميبهدي اللقب هذا بشكلٍ رسمي(العبقري جدًا) : حسين الجسمي  وفور إعتلاء حسين الجسمي مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض، أعرب عن تشرفه بالمشاركة بهذه الليلة الثقافية الفنية الراقية، قائلاً أمام الجمهور والحضور: "أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء،، وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي"، وأضاف شاكراً الأمير حول مقدمته قائلاً: "وشكراً أخي وصديقي سمو الأمير على المقدمة واللقب، وكلامكم انحفر في القلب وهو تتويج من قامة ثقافية وأخلاقية، وشهادة مكتوبة بإحساس وفكر من ذهب"، مثنياً على جميع من ساهم في نجاح هذه الليلة الإحتفالية على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه، وشركة "بنش مارك" المنظمة للحفل وقناة mbc1 التي نقلت الحفل أمام الملايين على الهواء مباشرة.  ووصف الجسمي عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مشاركته في غناء قصائد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً: "ليلة إستثنائية حضرت بها كل المشاعر، وسجّلت تكريماً ثقافياً وفنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم أحبابنا".  وقدم "العبقري جداً" حسين الجسمي خلال مشاركته المتميزة والمختلفة مجموعة من الأغنيات كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، برفقة فرقة موسيقية ضخمة ضمت عدد كبير من الموسيقيين لمختلف الآلات بقيادة المايسترو وليد فايد، بدأها بأغنية "سلمان الشهامة" ثم أتبعها بأغنية "أبكي أغاني" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و "أربعين" و "اصعد بعزمك" و أغنية "نصف الفراق" الذي قدمها من عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وخاص مع كلماتها ولحنها، أبهرت جميع الحضور.   وفي ختام الليلة، شارك جميع الفنانين المشاركين بالحفل حسين الجسمي ومحمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة نصري في غناء أوبريت "كِتَابْ مَجْد بْلادْنَا” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد والحان صادق الشاعر، استهل "الجبل" الغناء فيه بالأبيات التالية:  حيّ البـلاد الـلّي عـلى كـل قـمّهتربعّـت بالمـجد والخـير مكـتوب المـسـلـمه المـؤمـنه المـلـمّهباصالة اللّي فـات والعـلم مطـلوب ولباكر الـلّي جـاي سـارت بهـمّه تدري ثمين الوقـت والعمر محسوب





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