تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-26 23:53:59 مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار |  2019-10-26 21:57:06 طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف |  2019-10-26 23:50:33 مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا |  2019-10-26 20:40:35 توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار |  2019-10-26 20:39:08 وفيات التدخين الإلكتروني بازدياد.. 34 وفاة و1600 إصابة بأميركا |  2019-10-26 20:37:05 الأمير عبد الرحمن بن مساعد يهدي لقب "العبقري جداً" لحسين الجسمي |  2019-10-26 20:35:30 النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ |  2019-10-26 20:34:11 المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة |  2019-10-26 20:29:14 رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا |  2019-10-26 15:52:30 مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة |  2019-10-26 11:18:55 8 عادات سيئة تعطل التمثيل الغذائي.. منها السهر والتوتر |  2019-10-26 11:13:18 أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي |  2019-10-26 11:11:11 ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 |  2019-10-26 11:03:42 جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ |  2019-10-26 10:44:55 اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المدرسة الزراعية عرابة تتحول الى مدرسة نموجية ورائدة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار الكبير لوزارة الزراعة وتطوير خدماتها وقد بني جناح جديد بمساحة 1200م2 وتزويدها باحواض لزراعة انواع جديدة من الخضروات ونباتات عشبية كالسبرة والشومر والفجل بالوانه المختلفة والخيار الربيعي ناهيك عن زراعة الفقع والببيض البلدي والعسل .


مدير المدرسة رائد صح :مدرسة عرابة الزراعية المدرسة الرائدة من بين ال51 مدرسة في اسرائيل حيث شهدت نقلة نوعية بجناحها الجديد بمساحة 1200م2 وبمنتوجاتها عالية الجودة  من انتاجها اولا الخضورات وثانيا الازهار وفي شهر شباط واذار تنتج العسل  والفطاريش (الفقع)  نتوجه للاهل في عرابة مشاركتنا افتتاح المدرسة في 12 الشهر القادم وشراء منتوجاتها لدعم المدرسة .




كلمات متعلقة

المدرسة, الزراعية, عرابة, تتحول, الى, مدرسة, نموجية, ورائدة,

تابعونــا

مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار مصرع الشاب قاسم مسعود غاوي من كفر قرع جراء تعرضه لاطلاق نار 2019-10-26 | 23:53:59

اسفر حادث اطلاق نار على شاب في كفرقرع الليلة باصابته بجراح وصفت...

طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف طرعان:احراق سيارات ومنزل خلال شجار عائلي عنيف 2019-10-26 | 21:57:06

اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة...

مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا مصرع شخصين في حادث طرق مروع قرب عكا 2019-10-26 | 23:50:33

اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين...

النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ النائب يوسف جبارين يطالب بإطلاق سراح الأسيرة هبة اللبدي‎ 2019-10-26 | 20:35:30

توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة الامن،...

رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا 2019-10-26 | 20:29:14

تفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل هذه المنطقة قادما من...

مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة 2019-10-26 | 15:52:30

لقي عرفات حسنين مصاروة من الطيبة مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي في منطقة وادي حمدان...

أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي 2019-10-26 | 11:13:18

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أتلتيكو مدريد، يتابع باهتمام كبير نجم برازيلي،...

جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ 2019-10-26 | 11:03:42

ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت...

اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة 2019-10-26 | 10:44:55

اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة...

الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير 2019-10-26 | 10:06:29

اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عامانشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعيسخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة رئيس الوزراء الاردني الاسبق عيد السلام المجالي حديث خاص الصنارة نت المحامي زكي كمال خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عامامصرع فتاة عربية مدينة حيفا سقطت الطابق الخامس اصابة شرطة اسعاف شارع بن شيمنمصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاالمقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com