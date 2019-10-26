المدرسة, الزراعية, عرابة, تتحول, الى, مدرسة, نموجية, ورائدة,

المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار الكبير لوزارة الزراعة وتطوير خدماتها وقد بني جناح جديد بمساحة 1200م2 وتزويدها باحواض لزراعة انواع جديدة من الخضروات ونباتات عشبية كالسبرة والشومر والفجل بالوانه المختلفة والخيار الربيعي ناهيك عن زراعة الفقع والببيض البلدي والعسل .

مدير المدرسة رائد صح :مدرسة عرابة الزراعية المدرسة الرائدة من بين ال51 مدرسة في اسرائيل حيث شهدت نقلة نوعية بجناحها الجديد بمساحة 1200م2 وبمنتوجاتها عالية الجودة من انتاجها اولا الخضورات وثانيا الازهار وفي شهر شباط واذار تنتج العسل والفطاريش (الفقع) نتوجه للاهل في عرابة مشاركتنا افتتاح المدرسة في 12 الشهر القادم وشراء منتوجاتها لدعم المدرسة .