رتل, عسكري, امريكي, يعبر, الحدود, العراقية, إلى, سوريا,

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اسفر حادث اطلاق نار على شاب في كفرقرع الليلة باصابته بجراح وصفت...
اسفر شجار عائلي عنيف مساء السبت في طرعان عن احراق سيارات ومنزل القاء حجارة...
اسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 85 قرب عكا عن مصرع شخصين واصابة شابتين...
توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة الامن،...
المدرسة الزراعية في عرابة ستحتفل بافتتاحها كمدرسة رائدة ونموجية بعد الاستثمار...
لقي عرفات حسنين مصاروة من الطيبة مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي في منطقة وادي حمدان...
أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أتلتيكو مدريد، يتابع باهتمام كبير نجم برازيلي،...
ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت...
اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة...
اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4...