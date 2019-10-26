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رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل هذه المنطقة قادما من العراق. وقد أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستعزز تواجدها العسكري في الشرق السوري بقوات مدرعة، لمنع تنظيم "الدولة الإسلامية" من الاستيلاء على حقول النفط التي يسيطر عليها الأكراد.
رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا




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