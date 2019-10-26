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مصرع عرفات حسنين جراء انقلاب جرار زراعي في الطيبة



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لقي عرفات حسنين مصاروة من الطيبة مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي في منطقة وادي حمدان في المدينة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شخص على الفور.


الشرطة باشرت التحقيق.





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