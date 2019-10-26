أتلتيكو, مدريد, يزاحم, برشلونة, على, نجم, برازيلي,

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ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت...
اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة...
اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4...
يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ...
قبلت الجامعة العبرية في القدس الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار...
لقي فتى من دير الاسد مساء الجمعه(14 عام) مصرعه من قبل سيارة مسافرة اثناء ركوبه...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
لقي الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر في القدس مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق...
لقي الفتى خالد احمد حسن ذباح (14 عاما) من دير الاسد مصرعه اليوم الجمعة جراء تعرضه...
اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...