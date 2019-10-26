أتلتيكو, مدريد, يزاحم, برشلونة, على, نجم, برازيلي,

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أتلتيكو مدريد، يتابع باهتمام كبير نجم برازيلي، تمهيدا لضمه في الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إيفرتون سواريس (23 عامًا)، نجم جريميو البرازيلي، هو هدف أتلتيكو مدريد الجديد. ويرتبط إيفرتون بعقد مع جريميو حتى 2023، لكن إخفاق الفريق في التأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس بعد الهزيمة من مواطنه فلامنجو بخماسية نظيفة، جعل اللاعب يعيد حساباته. وأكدت تقارير في وقتٍ سابق، اهتمام ميلان بضم اللاعب إلى صفوفه، وكذلك توتنهام الذي مازال يسعى لضمه للعب بجوار مهاجمه الإنجليزي هاري كين.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد أكدت أمس أن برشلونة يراقب إيفرتون سواريس نجم جريميو أيضا. ويسعى أتليتكو مدريد للتفوق على توتنهام وبرشلونة والفوز بخدمات النجم البرازيلي، من أجل تدعيم خط هجومه الذي يضم الثلاثي ألفارو موراتا وجواو فيليكس ودييجو كوستا. وخاض إيفرتون مع جريميو هذا الموسم 32 مباراة، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 6. يذكر أن إيفرتون كان أحد اللاعبين المؤثرين في فوز البرازيل ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة.