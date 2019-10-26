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ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في شرق اليابان، ارتفع يوم السبت إلى 10 فيما لا يزال 3 في عداد المفقودين.واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد يوم الجمعة.  وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع استمرت 12 ساعة.  وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 مم على مدار 12 ساعة، وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.  وقتل الإعصار هاجيبيس ما لا يقل عن 88 شخصا عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة حيث لا يزال سبعة من ضحاياه في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300.
ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10




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