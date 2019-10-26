تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-26 11:18:55 8 عادات سيئة تعطل التمثيل الغذائي.. منها السهر والتوتر |  2019-10-26 11:13:18 أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي |  2019-10-26 11:11:11 ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 |  2019-10-26 11:03:42 جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ |  2019-10-26 10:44:55 اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة |  2019-10-26 10:06:29 الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير |  2019-10-26 06:50:15 الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي |  2019-10-26 07:00:48 أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس |  2019-10-26 07:00:11 بعد استئناف قدمه المحامي قيس ناصر:الجامعة العبرية تبطل قرارها وقف طالب عربي عن التعلم في كلية طب الاسنان |  2019-10-26 07:00:46 وفاة 53 ولدا منذ مطلع العام الحالي من بينهم 4 وفيات بسبب حوادث الطرق والدهس |  2019-10-26 07:00:13 الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا |  2019-10-25 18:02:37 فجر الاحد يبدأ التوقيت الشتوي |  2019-10-25 18:00:25 نصر الله: اطلب من جمهور المقاومة الانسحاب من ساحات الحراك الجماهيري ..والحراك الجماهيري حقق ايجابيات كثيرة |  2019-10-25 14:47:18 امريكا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية إلى 34 |  2019-10-25 14:42:30 مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎



  |     |   اضافة تعليق



ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة،  نظمت جمعية أطباء الأسنان العرب يوم أمس، يومًا علميًا، أقامته في قاعة جمعية الجليل بشفاعمرو.اما عدد كبير من المشاركين من أطباء أسنان واخصائيين، قدم البروفيسور بشارة بشارات محاضرة حول الأمراض المزمنة وعلاج الأسنان، ثم قد د. جواد أبو طير محاضرة أخرى عن الأدوية المضادة للتخثر وعلاج الأسنان.

بدوره، الدكتور فخري حسن، رئيس الجمعية، وجه الشكر الجزيل للمحاضرين وللمشاركين وتمنى دوام العطاء والتألق وأكد أن جمعية أطباء الأسنان العرب مستمرة بنشاطاتها العلمية من مؤتمرات ودورات، وأن النتائج دائمًا ما تكون مدعاة فخر، وآخرها نتائج الامتحان الحكومي للأطباء الذين شاركوا في دورة الجمعية، حيث حققوا جميعهم على الإطلاق النجاح في الدورة.




كلمات متعلقة

جمعية, أطباء, الأسنان, العرب:, يوم, علمي, هام, بمشاركة, واسعة‎,

تابعونــا

أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على نجم برازيلي 2019-10-26 | 11:13:18

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أتلتيكو مدريد، يتابع باهتمام كبير نجم برازيلي،...

اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة 2019-10-26 | 10:44:55

اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة...

الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير 2019-10-26 | 10:06:29

اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4...

الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي 2019-10-26 | 06:50:15

يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ...

بعد استئناف قدمه المحامي قيس ناصر:الجامعة العبرية تبطل قرارها وقف طالب عربي عن التعلم في كلية طب الاسنان بعد استئناف قدمه المحامي قيس ناصر:الجامعة العبرية تبطل قرارها وقف طالب عربي عن التعلم في كلية طب الاسنان 2019-10-26 | 07:00:11

قبلت الجامعة العبرية في القدس الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار...

وفاة 53 ولدا منذ مطلع العام الحالي من بينهم 4 وفيات بسبب حوادث الطرق والدهس وفاة 53 ولدا منذ مطلع العام الحالي من بينهم 4 وفيات بسبب حوادث الطرق والدهس 2019-10-26 | 07:00:46

لقي فتى من دير الاسد مساء الجمعه(14 عام) مصرعه من قبل سيارة مسافرة اثناء ركوبه...

فجر الاحد يبدأ التوقيت الشتوي فجر الاحد يبدأ التوقيت الشتوي 2019-10-25 | 18:02:37

يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...

مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس 2019-10-25 | 14:42:30

لقي الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر في القدس مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق...

دير الاسد -مصرع الفتى خالد احمد حسن ذباح 14عامًا بحادث طرق بين دراجة كهربائية كان يركبها وسيارة دير الاسد -مصرع الفتى خالد احمد حسن ذباح 14عامًا بحادث طرق بين دراجة كهربائية كان يركبها وسيارة 2019-10-25 | 14:29:19

لقي الفتى خالد احمد حسن ذباح (14 عاما) من دير الاسد مصرعه اليوم الجمعة جراء تعرضه...

الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار 2019-10-25 | 06:21:38

اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةعلاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلمظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهااطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافاليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة سطو محطة وقود الناصرة عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتسعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com