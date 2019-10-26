جمعية, أطباء, الأسنان, العرب:, يوم, علمي, هام, بمشاركة, واسعة‎,

ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت جمعية أطباء الأسنان العرب يوم أمس، يومًا علميًا، أقامته في قاعة جمعية الجليل بشفاعمرو.اما عدد كبير من المشاركين من أطباء أسنان واخصائيين، قدم البروفيسور بشارة بشارات محاضرة حول الأمراض المزمنة وعلاج الأسنان، ثم قد د. جواد أبو طير محاضرة أخرى عن الأدوية المضادة للتخثر وعلاج الأسنان.

بدوره، الدكتور فخري حسن، رئيس الجمعية، وجه الشكر الجزيل للمحاضرين وللمشاركين وتمنى دوام العطاء والتألق وأكد أن جمعية أطباء الأسنان العرب مستمرة بنشاطاتها العلمية من مؤتمرات ودورات، وأن النتائج دائمًا ما تكون مدعاة فخر، وآخرها نتائج الامتحان الحكومي للأطباء الذين شاركوا في دورة الجمعية، حيث حققوا جميعهم على الإطلاق النجاح في الدورة.