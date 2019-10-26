اطلاق, نار, على, بناية, في, مدينة, الناصرة,

وافاد مراسلنا ان الحديث يدور عن اطلاق نار على بناية سكنية مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكات.
الشرطة باشرت التحقيق.
وافاد مراسلنا ان الحديث يدور عن اطلاق نار على بناية سكنية مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكات.
الشرطة باشرت التحقيق.
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