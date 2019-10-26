اطلاق, نار, على, بناية, في, مدينة, الناصرة,

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وافاد مراسلنا ان الحديث يدور عن اطلاق نار على بناية سكنية مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكات.

اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة الناصرة.

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