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اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة



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اسفر اطلاق نار فجر اليوم السبت عن اضرار جسيمة باحدى البنايات بمدينة الناصرة.


وافاد مراسلنا ان الحديث يدور عن اطلاق نار على بناية سكنية مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكات.


الشرطة باشرت التحقيق.

اطلاق نار على بناية في مدينة الناصرة




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