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الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير



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اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4 اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.


وجاء في بيان صادر عن شرطة المروج ان احد المصابين نقل الى مستشفى رمبام جراء تعرضه لطعنات.

الشرطة باشرت التحقيق .
الناصرة:اصابة 4 اشخاص خلال شجار عنيف بير الامير




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