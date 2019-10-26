الناصرة:اصابة, 4, اشخاص, خلال, شجار, عنيف, بير, الامير,

وجاء في بيان صادر عن شرطة المروج ان احد المصابين نقل الى مستشفى رمبام جراء تعرضه لطعنات.الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر شجار عائلي عنيف في حي بير الامير بمدينة الناصرة الليلة الماضية عن اصابة 4 اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

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جمعية أطباء الأسنان العرب: يوم علمي هام بمشاركة واسعة‎ 2019-10-26 | 11:03:42 ضمن برنامج التعليم المستمر والذي من خلال تنظم شهريًا مؤتمرات علمية متعددة، نظمت...

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