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الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق  ، ولايطرأ تغيريذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
الطقس:اجواء باردة اقل من معدلها السنوي




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