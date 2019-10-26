الطقس:اجواء, باردة, اقل, من, معدلها, السنوي,

يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغيريذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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