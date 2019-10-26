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بعد استئناف قدمه المحامي قيس ناصر:الجامعة العبرية تبطل قرارها وقف طالب عربي عن التعلم في كلية طب الاسنان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قبلت الجامعة العبرية في القدس الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار كلية طبّ الاسنان وقف طالب عربيّ من منطقة الشمال نهائيا عن تعلم موضوع طب الاسنان بحجّة فشله في اكثر من امتحان خلال السنة الثالثة لدراسته في الكلية، وقد ألغت الجامعة القرار ومنحت الطالب فرصة اضافية ليمتحن بالمواضيع التي فشل بها وتمريره للسنة الرابعة عند حصوله على المعدل المطلوب. هذا وقد عبّر الطالب عن فرحته الكبيرة بابطال قرار وقف تعليمه وإعادته الى مسار التعليم نظرا للضرر الجسيم الذي كان سيسببه قرار وقف تعليمه في الكلية له شخصيا ولعائلته.    وجاء في الاستئناف الذي قدّمه المحامي قيس ناصر ان لجنة التعليم في كلية طب الاسنان التابعة للجامعة العبرية في القدس كانت قررت وقف تعليم الطالب وذلك بشكل نهائي وهو في السنة الثالثة لدراسته بادعاء انه لم ينجح في موضوعين هما شرط للعبور للسنة الرابعة. المحامي قيس ناصر طعن في قانونية وعدالة القرار المذكور واثبت انه ينافي القواعد القانونية النافذه. كما بيّن المحامي قيس ناصر ان تركيبة لجنة التعليم التي اتخذت القرار لم تكن قانونية وان قرارها كان نتاج تأثيرغير قانونيّ لاحد اعضاء اللجنة. واستنادا الى الاستئناف المذكور، تراجعت الجامعة العبرية عن قرارها، واعادت الطالب ليكمل تعليمه في الكلية.

الى هذا عبّر المحامي قيس ناصر عن ارتياحه لهذا القرار الا انه استهجن في الوقت ذاته تعامل الجامعة مع الطالب المذكور حين قررت وقفه عن التعليم بشكل تعسفيّ وحين لم تتراجع عن قرارها الا بعد ان توجّه الطالب لمحام ليمثله امام مؤسسات الجامعة وينتزع حقوقه منها، وهو ما يثير القلق والتساؤل حول الطلاب الذين مسّت الجامعات بحقوقهم ودراستهم ولكنهم لم يواجهوا الجامعات قضائيا. 
بعد استئناف قدمه المحامي قيس ناصر:الجامعة العبرية تبطل قرارها وقف طالب عربي عن التعلم في كلية طب الاسنان




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