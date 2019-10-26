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الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في بغداد ومدن عراقية أخرى سقط اليوم عشرات الضحايا إثر المواجهات بين قوات الامن وميليشيات شيعية من جهة، ومشاغبين يحتجون على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية. كما أصيب نحو ألفي شخص بجروح.

ارتفعت حصيلة القتلى بين المتظاهرين إلى 24 شخصا، الجمعة، في العراق، بينهم ثمانية في بغداد، حيث استؤنفت الاحتجاجات الشعبية لتصبح أكثر اشتعالا في مدن الجنوب.
 وأعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في بيان إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 2050 آخرين في عموم البلاد.
ونصف عدد القتلى سقط بالرصاص الحي في جنوب البلاد، حيث حاول متظاهرون اقتحام مقر لعصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل "قوات الحشد الشعبي"، وفق ما أكدت لوكالة فرانس برس ومصادر أمنية وطبية.
وفي العاصمة بغداد، أطلقت الشرطة العراقية الرصاص الحي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، الجمعة، لتفريق آلاف المحتجين في الشوارع، مما أدى إلى قتل 8 من المتظاهرين وأصيب العشرات، بحسب مسؤولين أمنيين.
 كما قتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام مقر فصيل مسلح في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق، حيث استؤنفت الاحتجاجات منذ ليل الخميس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.
 وهاجم متظاهرون مقر عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي، في مدينة العمارة التي تبعد 350 كيلومترا جنوب بغداد.
الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا




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