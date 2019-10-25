فجر, الاحد, يبدأ, التوقيت, الشتوي,

وينتهي التوقيت الشتوي يوم الجمعة 27/03/2020 في الساعة الثانية فجرا.

يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد في الساعة الثانية صباحا بحيث يتم تحريك عقارب الساعة ساعة زمنية واحدة إلى الوراء.

تابعونــا

مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس 2019-10-25 | 14:42:30 لقي الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر في القدس مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق...

دير الاسد -مصرع الفتى خالد احمد حسن ذباح 14عامًا بحادث طرق بين دراجة كهربائية كان يركبها وسيارة 2019-10-25 | 14:29:19 لقي الفتى خالد احمد حسن ذباح (14 عاما) من دير الاسد مصرعه اليوم الجمعة جراء تعرضه...

الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار 2019-10-25 | 06:21:38 اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...

فيديو - مقتل الشاب فراس الشايب (20 عاما) بإطلاق نار خلال إزالة التعديات في نابلس 2019-10-25 | 11:20:57 افادت مصادر محلية بمقتل الشاب فراس عصام الشايب (20 عاما)، صباح اليوم في نابلس، عقب...

الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت 2019-10-25 | 09:26:21 تحقق شرطة لواء الشمال في ملابسات اقدام مجهول على القاء قنبلة صوت على بيت الياس...

مصرع شاب (25 عامًا) بعد تعرضه للدهس على شارع رقم 20 2019-10-25 | 09:23:45 عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وصل بلاغ...

اطلاق نار على بيت وسيارة موظف مجلس محلي في دير حنا 2019-10-25 | 08:29:30 اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على استهداف بيت وسيارة موظف في مجلس محلي دير حنا...

هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بحجة البناء غير المرخص 2019-10-25 | 08:26:51 فجر اليوم الجمعة ، اقتحمت الجرافات وقوات كبيرة من الشرطة مدينة الطيبة، وهدمت بيت...

الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار 2019-10-25 | 06:21:38 اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...