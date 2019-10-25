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هذا ما يحدث عند إغفال غسل يديك بعد الحمّام



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 تشير دراسة جديدة إلى أن إهمال غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام يهدد بالإصابة بالإلتهابات القولونية أكثر من تناول اللحوم غير المطهية جيداً.



ووجد العلماء أن غالبية سلالات البكتريا تنتشر بين البشر، ليس بتناول الدجاج أو اللحم غير المطهي جيداً، إذ يمكن أن تدخل جزيئات البراز إلى الجسم بملامسة اليدين المتسختين للفم.


وقال مؤلف الدراسة البروفيسور ديفيد ليفرمور، من جامعة إيست أنجليا: "الغالبية العظمى من سلالات بكتريا "إي إس بي إل -كولي" التي تسبب عدوى البشري، والتي قد تؤدي إلى الوفاة أحياناً، لا تأتي من تناول الدجاج، أو أي شيء آخر في السلسلة الغذائية. بل تنتقل مباشرةً من إنسان إلى إنسان، وأفضل طريقة لانتقالها عبر انتقال جزيئات من البراز إلى الفم، إن لم تُغسل اليدين جيداً"


وحسب العلماء، فإن هذه البكتريا تعيش في أمعاء الأصحاء، ومعظم أنواعها غير ضارة بالبشر، ومع ذلك يمكن أن تسبب بعض سلالاتها تسمماً غذائياً والتهاب المسالك البولية، والتهاب مجرى الدم.


ونصح العلماء بغسل اليدين جيداً بعد الخروج من الحمام، واتباع احتياطات النظافة اللازمة أثناء طهي الطعام لتفادي الإصابة بهذه البكتريا، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 




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