تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-25 14:47:18 امريكا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية إلى 34 |  2019-10-25 14:42:30 مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس |  2019-10-25 14:29:19 دير الاسد -مصرع الفتى خالد احمد حسن ذباح 14عامًا بحادث طرق بين دراجة كهربائية كان يركبها وسيارة |  2019-10-25 06:21:38 الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار |  2019-10-25 11:20:57 فيديو - مقتل الشاب فراس الشايب (20 عاما) بإطلاق نار خلال إزالة التعديات في نابلس |  2019-10-25 11:00:00 كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان |  2019-10-25 11:00:12 مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة |  2019-10-25 09:38:21 الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية |  2019-10-25 09:26:21 الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت |  2019-10-25 09:23:45 مصرع شاب (25 عامًا) بعد تعرضه للدهس على شارع رقم 20 |  2019-10-25 08:29:30 اطلاق نار على بيت وسيارة موظف مجلس محلي في دير حنا |  2019-10-25 08:26:51 هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بحجة البناء غير المرخص |  2019-10-25 06:21:38 الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار |  2019-10-25 06:19:55 الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي |  2019-10-24 23:37:56 سفيرة فنلندا تقوم بزيارتها الرسمية الاولى للناصرة‎ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، تثير مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي.



وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استضافة الصين للمرة الأولى لنسخة موسعة من مونديال الأندية في عام 2021 بمشاركة 24 فريقا.


ومن المنتظر أن تشهد البطولة بنظامها الجديد، مشاركة ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019.


وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البطولة الجديدة تضع ليفربول في فخ، لأنها ستقام في يونيو أو يوليو من عام 2021، وهو ما يتعارض مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021.


وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيكون مهددا بفقدان خدمات نجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيكونان مع منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في البطولة الإفريقية.




كلمات متعلقة

"الفيفا", يهدد, مشاركة, صلاح, وماني, مع, ليفربول, في, مونديال, الأندية, 2021,

تابعونــا

ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو 2019-10-25 | 11:00:33

قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن...

الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية 2019-10-25 | 09:38:21

حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...

في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا 2019-10-25 | 08:35:37

تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على...

رابطة الليغا تعترض على موعد الكلاسيكو بـ"إجراء قانوني" رابطة الليغا تعترض على موعد الكلاسيكو بـ"إجراء قانوني" 2019-10-24 | 13:45:06

تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد...

عطال ينافس نجم ميلان على فرصة ريال مدريد عطال ينافس نجم ميلان على فرصة ريال مدريد 2019-10-24 | 12:45:56

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...

ديبالا ينافس على هدف الأسبوع بدوري الأبطال ديبالا ينافس على هدف الأسبوع بدوري الأبطال 2019-10-24 | 10:38:45

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة...

ميسي ينفرد برقم قياسي ويعادل إنجاز رونالدو ميسي ينفرد برقم قياسي ويعادل إنجاز رونالدو 2019-10-24 | 08:43:21

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة...

انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج 2019-10-24 | 00:05:48

حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين...

ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس 2019-10-23 | 17:20:52

قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...

مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا 2019-10-23 | 14:46:28

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتلجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك الشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com