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مصرع الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر بحادث بين دراجة نارية وسيارة في القدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب اسلام بكيرات 20 عاما من صور باهر  في القدس مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع آشر فينر في القدس.


طواقم نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث أقرت وفاة الشاب متأثرا بجراحه .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث




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