مصرع, الشاب, اسلام, بكيرات, 20, عاما, من, صور, باهر, بحادث, بين, دراجة, نارية, وسيارة, في, القدس,

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لقي الفتى خالد احمد حسن ذباح (14 عاما) من دير الاسد مصرعه اليوم الجمعة جراء تعرضه...
اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...
افادت مصادر محلية بمقتل الشاب فراس عصام الشايب (20 عاما)، صباح اليوم في نابلس، عقب...
تحقق شرطة لواء الشمال في ملابسات اقدام مجهول على القاء قنبلة صوت على بيت الياس...
عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وصل بلاغ...
اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على استهداف بيت وسيارة موظف في مجلس محلي دير حنا...
فجر اليوم الجمعة ، اقتحمت الجرافات وقوات كبيرة من الشرطة مدينة الطيبة، وهدمت بيت...
اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...
قامت كيرسيكا ليهتو-أساينين، سفيرة فنلندا الجديدة لدى دولة إسرائيل، اليوم...
اسفر اطلاق نار في بلدة ابو سنان مساء اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح...