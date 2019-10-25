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دير الاسد -مصرع الفتى خالد احمد حسن ذباح 14عامًا بحادث طرق بين دراجة كهربائية كان يركبها وسيارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  الفتى خالد احمد حسن ذباح  (14 عاما) من دير الاسد مصرعه اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة على 8544 قرب دير الاسد.



 وتم نقله للمستشفى بعد القيام بعمليات انعاش له الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته 

. وباشرت الشرطة التحقيق.




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