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الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار



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اليوم  الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .


أما يوم الأحد، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم السبت من خطر:


1- تشكل السيول والفيضانات  في الاودية والمناطق المنخفضة.


2- شدة سرعة الرياح.


3-خطر الانزلاق على الطرقات .


4- تدني مدى الرؤيا الافقية .




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