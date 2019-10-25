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فيديو - مقتل الشاب فراس الشايب (20 عاما) بإطلاق نار خلال إزالة التعديات في نابلس



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 افادت مصادر محلية بمقتل الشاب فراس عصام الشايب (20 عاما)، صباح اليوم في نابلس، عقب إطلاق مسلح النار على طواقم بلدية نابلس أثناء إزالتها التعديات في المدينة.



ويظهر مقطع فيديو إصابة الشاب بجروح في رقبته، وتم نقله إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إعلان وفاته في المستشفى بعد وقت قصير.


وقال د.كمال الوزني مدير مستشفى نابلس التخصصي إنه تم إدخال الشاب الشايب إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث كانت إصابته في الرقبة وتضرر في الشريان الرئيسي المؤدي الى الرأس.


وأضاف أنه كان يعاني من نزيف حاد ، وكان وضعه شبه متوفي، حيث قام الطبيب الجراح بإعطائه الدم والسوائل وحاول ايقاف النزيف الا انه لم يتمكن من إنقاذ حياته، وتم الإعلان عن وفاته.



وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة القت القبض على المشتبه به بإطلاق النار وضبطت بحوزته سلاحه، وباشرت عملية التحقيق في الحادثة.


وأصيب والد ووالدة الشاب بحالة صدمة وانهيار، وتم على أثر ذلك نقلهمها الى المستشفى لتلقي العلاج.


وكانت بلدية نابلس بدأت صباح اليوم حملة ازالة التعديات على الطرقات في منطقة رفيديا، حيث تم إطلاق النار على الطواقم من قبل مسلح.




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