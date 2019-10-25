أمريكيان, يعثران, على, لؤلؤة, حقيقية, في, محارة, خلال, العشاء,

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شهدت قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل مأساوية بعدما حاول...
تحت ضغط الرأي العام، أوقفت نقابة الأطباء في البرتغال عن العمل طبيب توليد متهم...
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