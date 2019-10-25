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أمريكيان يعثران على لؤلؤة حقيقية في محارة خلال العشاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حالف الحظ  الزوجان أنطون وشيريل شيرمر، خلال تناولهما وجبة عشاء في أحد المطاعم البحرية بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وبعث لهما القدر هدية رائعة، على شكل لؤلؤة في إحدى المحارات.



وذكرت صحيفة " نيويورك بوست"، أن الزوجين، قررا قضاء وقت ممتع، وتوجها إلى مطعم للمأكولات البحرية، حيث اختارا المحار. وأثناء العشاء، شعر أنطون بجسم غريب في فمه، وعندما أخرجه، شعر بالدهشة الشديدة. وكما اتضح فيما بعد، كان في إحدى المحارات لؤلؤة حقيقية.  


وبعد إطلاع إدارة المطعم على الموضوع، تم الاتصال بمالك مزرعة المحار، الذي أكد أن هذه الحادثة لا سابقة لها خلال عمله الطويل في هذا المجال.


في المحصلة، قرر الزوجان ترك اللؤلؤة لصاحب المطعم الذي أكد أنه سيضعها في إطار جميل ويعلقها في المطعم لتجلب الحظ لكل زواره.




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