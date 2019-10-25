ريفالدو, يكشف, ما, على, مبابي, فعله, حتى, يرث, ميسي, ورونالدو,

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حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...
تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على...
تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد...
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة...
حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة...
حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين...
قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد،...